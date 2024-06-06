Армения и Грузия подадут совместную заявку на проведение молодёжного ЧМ — 2029

Армения и Грузия подадут совместную заявку на проведение молодёжного чемпионата мира по футболу 2029 года, сообщает Федерация футбола Грузии.

Как передаёт источник, президент Футбольной федерации Грузии Леван Кобиашвили отметил, что у страны есть большой опыт проведения таких престижных мероприятий.

Крайний МЧМ проходил в 2023 году в Аргентине. Победителем турнира стала команда сборной Уругвая, обыгравшая в финале сборную Италии со счётом 1:0. Третье место взяла сборная Израиля.

МЧМ – 2025 состоится в Чили. Страна второй раз примет данный турнир. Первый раз Чили провели молодёжный ЧМ в 1987 году, где победителем стала сборная Югославии. Второе место заняла сборная ФРГ. Замкнула тройку ГДР.

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