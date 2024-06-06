Стали известны имена самых подорожавших футболистов Серии А

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Transfermarkt опубликовал список самых подорожавших игроков чемпионата Италии.

Первое место после обновления стоимости занял защитник «Аталанты» Исак Хин, сыгравший 37 матчей и отдавший 1 голевую передачу. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в € 20 млн (+ € 11 млн).

Второе место также занимает игрок «Аталанты» полузащитник Тён Копмейнерс. В сезоне-2023/2024 футболист провёл на поле 51 матч, забил 15 мячей и отдал 1 голевую передачу. Его рыночная цена увеличилась на € 10 млн и составляет € 50 млн.

Третье место занял нападающий «Болоньи» Джошуа Зиркзее. Нидерландец в минувшем сезоне сыграл 37 матчей, забил 12 мячей и отдал 7 голевых передач. Цена 23-летнего футболиста выросла на € 10 млн (€ 50 млн окончательная стоимость).

Также в список попали:

Эдерсон («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн);

Лукман («Аталанта») — € 40 млн (+ € 10 млн);

Скамака («Аталанта») — € 35 млн (+ € 10 млн);

Кайоде («Фиорентина») — € 25 млн (+ € 10 млн);

Пулишич («Милан») – € 40 млн (+ € 8 млн);

Гудмундссон («Дженоа») – € 30 млн (+ € 8 млн);

Нослин («Верона»)- € 10 млн (+ € 7,5 млн).

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