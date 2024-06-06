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Стали известны имена самых подешевевших футболистов Серии А

Стали известны имена самых подешевевших футболистов Серии А
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Transfermarkt опубликовал список самых подешевевших игроков чемпионата Италии.

Первое место после обновления стоимости занял нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, сыгравший 32 матча, забивший 17 мячей и отдавший 4 голевых передачи. Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в € 100 млн (- € 10 млн).

Второе место занимает вингер «Фиорентины» Николас Гонсалес. В сезоне-2023/2024 футболист провёл на поле 44 матча, забил 16 мячей и отдал 5 голевых передач. Его рыночная цена упала на € 5 млн и составляет € 35 млн.

Третье место занял вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза. Итальянец в минувшем сезоне сыграл 37 матчей, забил 10 мячей и отдал 3 голевых передач. Цена 26-летнего футболиста упала на € 5 млн (€ 35 млн окончательная стоимость).

Также в список попали:

  • Рабьо («Ювентус») — € 35 млн (- € 5 млн);
  • Беннасер («Милан») — € 30 млн (- € 5 млн);
  • Абрахам («Рома») — € 30 млн (- € 5 млн);
  • Локателли («Ювентус») — € 28 млн (- € 5 млн);
  • Тшау («Милан») – € 25 млн (- € 5 млн);
  • Калулу («Милан») – € 20 млн (- € 5 млн);
  • Дибала («Верона»)- € 20 млн (- € 5 млн).
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