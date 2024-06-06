«Бавария» будет платить защитнику «Байера» Джонатану Та € 9 млн в случае перехода

«Бавария» согласовала с защитником «Байера» Джонатаном Та сумму его зарплаты в случае перехода, сообщает Bayern & Germany в соцсети Х (ранее твиттер).

По информации источника, 28-летний футболист будет получать фиксированную зарплату в € 9 млн + € 3 млн бонусов в год, если перейдет в мюнхенский клуб. Та дал принципиальное согласие на трансфер, однако окончательное решение будет принято после окончания чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнира пройдёт с 14 июня по 14 июля.

Та перешёл в «Байер» из «Гамбурга» в 2015 году. За этот период он принял участие в 353 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 12 результативными передачами. Действующий контракт Та с «фармацевтами» рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает защитника в € 30 млн.

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