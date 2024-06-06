Газзаев: назовите Личку лучшим в Европе, а Семака хотя бы в тройку в России введите!

Бывший главный тренер московского «Динамо», ЦСКА и «Алании» Валерий Газзаев прокомментировал выбор возглавляющего бело-голубых чешского специалиста Марцела Лички в качестве лучшего тренера сезона в РПЛ.

«Только один момент на финише сезона мне не понравился. Почему лучших игроков и тренеров сезона выбрали до финала Кубка России? Как теперь быть с Семаком, который сделал требл, но не попал в номинации в тройку? Зато там есть Карпин с седьмого места, Ивич, который во второй части чемпионата вообще не работал, и Личка. Вообще-то за такие результаты увольняют. Как можно допускать такие ошибки, какие совершило «Динамо»? У них был лучший расклад, чтобы стать чемпионом, но вместо этого «Динамо» проиграло «Краснодару». Давайте тогда Личку сделаем лучшим тренером Европы, а Семака – хотя бы в тройку в России введём! Вы даже не представляете, насколько тяжело держать команду на самом высоком эмоциональном, тактическом, функциональном, психологическом уровне годами. Это настоящее искусство тренера. И Семак его в полной мере проявил», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Московское «Динамо» под руководством Марцела Лички заняло по итогам сезона-2023/2024 третье место в РПЛ, упустив возможное чемпионство из-за поражения от «Краснодара» в 30-м туре (0:1). «Зенит», возглавляемый Сергеем Семаком, благодаря победе над «Ростовом» (2:1) и поражению бело-голубых завоевал шестое подряд золото РПЛ, а позднее одержал победу и в Кубке России, выиграв все три национальных турнира сезона (с учётом Суперкубка России в июле 2023 года).

Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время