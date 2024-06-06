Газзаев: РФС должен приложить все усилия, чтобы сборную России допустили до отборочных игр

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался об изоляции национальной команды от международных турниров.

«Конечно, проблема изоляции российского футбола сегодня очень остро стоит. Без международных матчей нам не с кем себя сравнить. Но нам уже сегодня нужно готовиться к возвращению. Российский футбольный союз должен приложить все усилия, чтобы хотя бы сборную допустили до отборочных игр. Тогда появится и сильный стимул у футболистов — попасть в национальную команду, играть на чемпионатах мира, Европы.

Вспомните сборную Англии. Даже в период дисквалификации английских клубов в 1980-е годы она продолжала выступления на официальном уровне. Нам тоже нужно добиваться возвращения сборной. Надеюсь, в 2024 году это произойдёт. Президент УЕФА Александер Чеферин хорошо к нам относится и выступает за возвращение наших юношеских сборных, молодёжной. Всё-таки Россия была и остаётся одной из величайших спортивных держав в мире — как в летних видах спорта, так и в зимних. Я знаю, что РФС ведёт большую работу в этом направлении. Посмотрим, что из этого выйдет. Время лечит. Будем надеяться», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.