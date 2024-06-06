Газзаев: Игнашевич правильно поступил, подав в отставку с поста тренера «Балтики»

Бывший главный тренер ЦСКА, «Алании» и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение Сергея Игнашевича подать в отставку с поста главного тренера «Балтики» после завершения Суперфинала Кубка России, в котором калининградцы уступили со счётом 1:2 возглавляемому Сергеем Семаком «Зениту».

«Семак уже состоявшийся, сильный специалист. А Игнашевич только-только начинает свою профессиональную деятельность. То, что он подал в отставку после Кубка России, я считаю правильным решением. За результат, особенно такой глобальный, всегда отвечает тренер. Поэтому Игнашевич поступил абсолютно правильно. Его тоже ждёт блестящая карьера. Он не должен останавливаться на этом. Такое поведение тренера всегда даёт пользу. Сегодня Сергей встал на путь профессионального тренера», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

44-летний Сергей Игнашевич после завершения последнего матча сезона-2023/2024 — Суперфинала Кубка России — подал в отставку с поста главного тренера «Балтики». Калининградцы в РПЛ заняли предпоследнее 15-е место и выбыли в Первую лигу, а в Кубке России уступили в Суперфинале «Зениту» (1:2).

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