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Гави восстанавливается от разрыва «крестов» быстрее, чем планировалось — Diario Sport

Полузащитник «Барселоны» Гави восстанавливается от разрыва крестообразных связок быстрее, чем планировалось, сообщает Sport.es. В ноябре 2023 года игрок получил травму колена и выбыл до конца сезона.

По информации источника, участие 19-летнего футболиста в предсезонной подготовке с клубом пока остаётся под вопросом. «Барселона» намерена проявить терпение, чтобы игрок смог восстановиться на 100% и не возвращаться к общим тренировкам преждевременно.

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Также новый главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик внимательно следит за развитием ситуации и положительно оценивает талант и характер Гави, считая его важнейшей частью своего проекта.

В минувшем сезоне Гави сыграл 15 матчей, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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Подвели итоги. И мы, и Хави, но есть нюанс. ХиТ#186