Валерий Газзаев: было время «Спартака», ЦСКА, а сейчас — время «Зенита»

Бывший главный тренер ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о раскладе сил в Российской Премьер-Лиге.

«Семак с «Зенитом» сделал требл, но это уже история. Прошлые победы забыты. Впереди новый сезон, где будут всё так же требовать результата. Но гегемония «Зенита» продолжается. Было время «Спартака», потом ЦСКА, а сейчас – «Зенита».

Конкуренция «Зениту» должна быть — прежде всего со стороны «Спартака», ЦСКА, «Локомотива», «Динамо» и «Краснодара». И уже этот сезон был тяжелейшим для Питера. Против них все играли на пределе возможностей», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

«Зенит» из Санкт-Петербурга в сезоне-2023/2024 завоевал шестое подряд национальное чемпионство. В пяти предыдущих случаях сине-бело-голубым удавалось оформить победу в чемпионате досрочно, в прошедшем сезоне судьба золотых медалей решилась в последнем туре.

Полностью интервью с Валерием Газзаевым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время