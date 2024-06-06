Сборная Уругвая разгромила Мексику с хет-триком Дарвина Нуньеса
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В ночь с 5 на 6 июня мск на стадионе «Спортс Ауторити эт Майл Хай — Инвеско Филд» в американском Денвере завершился товарищеский матч между сборными Мексики и Уругвая. Южноамериканцы одержали крупную победу со счётом 4:0 (3:0).
Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
06 июня 2024, четверг. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 4
Уругвай
0:1 Нуньес – 7' 0:2 Пельистри – 26' 0:3 Нуньес – 44' 0:4 Нуньес – 49'
На седьмой минуте игры первый мяч записал на свой счёт уругвайский нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес. На 26-й минуте его партнёр по линии атаки Факундо Пельистри забил второй гол. На 44-й минуте Нуньес оформил дубль, а на 49-й минуте — хет-трик, установив окончательный результат, при этом Пельистри отметился результативным пасом.
В стартовом составе сборной Уругвая сыграл левый защитник «Краснодара» Лукас Оласа. Футболист клуба Российской Премьер-Лиги провёл на поле 85 минут и был заменён из-за повреждения.
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