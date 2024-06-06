Эрлинг Холанд приблизился к статусу лучшего бомбардира сборной Норвегии

Вчера, 5 июня, сборная Норвегии обыграла сборную Косово в товарищеском матче со счётом 3:0.

В составе Норвегии хет-триком отметился нападающий Эрлинг Холанд. Таким образом, 23-летний футболист забил 30 мячей в 32 матчах и остаётся в 3 голах от статуса лучшего бомбардира в истории сборной.

На данный момент рекорд по голам за Норвегию принадлежит Йергену Юве, выступавшему за команду с 1928 по 1937 год – он забил 33 гола в 45 матчах за национальную команду.

Холанд дебютировал за основную сборную в сентябре 2019 года в возрасте 19 лет в матче со сборной Мальты (2:0).

В минувшем сезоне за «Манчестер Сити» норвежец сыграл 45 матчей, забил 38 мячей и отдал 6 голевых передач. По итогам АПЛ Холанд стал лучшим бомбардиром чемпионата (27 мячей).

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