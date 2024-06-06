Валерий Газзаев: в «Зените» — перебор иностранцев

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался о большом количестве иностранцев в питерском «Зените» в интервью с корреспондентами «Чемпионата» Олегом Лысенко и Марией Куцубеевой.

– У нас всё-таки бразильцев поменьше было, но все качественные. И Жо, и Дуду, и Карвальо, и Вагнер попали в сборную Бразилии именно из ЦСКА. Бразильцы от природы очень свободолюбивые люди и патриоты своей страны. С ними нужно уметь работать. Но также они великолепные футболисты. Все перечисленные мастера оставили яркий след в истории ЦСКА.

Но тогда и россияне у нас собрались талантливые – шесть или семь человек входили в национальную команду. Коллектив ещё надо было настроить, чтобы достигать больших целей. Объединить иностранцев – искусство. Но костяк должен быть русским. Нельзя, чтобы выходило по восемь легионеров. Надо учитывать, что традиции, история и отношение к делу у них отличаются. Во времена Капелло в «Милан» привезли восемь или девять голландцев, которые стали серебряными призёрами чемпионата мира. И что? Девятое место.

— Не перебор сейчас иностранцев с «Зените»?

— Перебор.

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