В «Локомотиве» подвели итоги сезона-2023/2024

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о сезоне-2023/2024 для клуба. «Локомотив» занял четвёртое место в Российской Премьер-Лиге. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», который набрал 57 очков. Железнодорожники покинули Фонбет Кубок России, проиграв екатеринбургскому «Уралу» в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов с минимальным счётом 0:1.

«Если говорить про задачи, которые были сформулированы советом директоров клуба, то эти задачи, действительно, не достигнуты. То есть мы не играли в финале Кубка России и не попали в тройку РПЛ, хоть и остановились буквально перед дверью этой тройки. Если оценивать сезон в целом, то, наверное, подавляющее большинство клубов были бы довольны попаданием в шестёрку лучших команд страны. «Локомотив» — четвёртый, но по своему потенциалу, считаю, мы могли бы быть выше», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».