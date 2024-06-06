В «Локомотиве» поблагодарили Дзюбу за время, проведённое в клубе

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных поблагодарил нападающего Артёма Дзюбу за время, проведённое в клубе. Ранее «Локомотив» сообщил, что Дзюба покинул клуб после завершения срока контракта.

«Хочу поблагодарить Артёма за эти полтора года, проведённые в «Локомотиве». Это точно были не худшие полтора года в его карьере. Получился очень интересный период в истории жизни нашего клуба, в который Артём ярко вписал свои строчки. Он помог «Локомотиву» выбраться из сложной ситуации, в которой мы оказались в прошлом сезоне, прекрасно провёл его весеннюю часть, был очень мотивирован. А когда Артём замотивирован, он может горы свернуть. Играл очень позитивную роль в раздевалке, в настрое молодых футболистов, в сплочении команды.

В завершившемся сезоне первую половину чемпионата Артём также играл достаточно достойно и цементировал команду. Дальше случилась небольшая травма, которая не позволила выполнить необходимый объём подготовки к весне. Собственно, весенняя часть целиком получилась не такой, как он хотел, как хотел клуб. Но ещё раз хочу сказать Артёму спасибо, он выдающийся футболист, форвард, один из лучших игроков в истории российского футбола», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Артём Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных нападающий провёл 39 матчей, забил 12 голов и оформил девять результативных передач.