Семшов — о матче России с Беларусью: для нас это важная игра

Бывший полузащитник «Торпедо» и «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

«У соперника все игроки практически из чемпионата Беларуси. Мне кажется, уровень белорусской сборной упал. Посмотрим, насколько мы будем боеспособным коллективом в этой игре. Для нас это очень важная игра, потому что мы не так часто играем сейчас. Не так часто видим сборную, хотим её больше видеть. Больше привлекать новых футболистов, потому что ситуация позволяет», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.