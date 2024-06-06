В «Локомотиве» допустили, что Антон Миранчук останется в команде

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о ситуации с полузащитником Антоном Миранчуком, у которого заканчивается контракт с клубом.

«С Миранчуком контракт ещё не закончился, он у нас действует до конца июня. И сейчас я бы, выражаясь железнодорожным языком, не хотел бы бежать впереди паровоза. Вполне допускаю, что Антон останется в команде», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

Ранее появлялась информация, что Антон Миранчук покинет «Локомотив» после завершения срока контракта.

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 28-летний Антон Миранчук провёл 29 матчей, в которых забил шесть мячей и оформил пять голевых передач. Также на его счету девять игр, два гола и две результативные передачи в Фонбет Кубке России.