«На мотивацию не влияет». Защитник «Спартака» Чернов — об отстранении сборной России

Защитник «Спартака» и сборной России Никита Чернов заявил, что отстранение отечественных команд и сборных от международных соревнований не влияет на мотивацию футболистов. Напомним, с конца февраля 2022-го все сборные России и российские команды не играют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Как вы думаете, сказывается ли на мотивации игроков неучастие сборной России в официальных международных турнирах?

— Не сказал бы, что какая-то разница есть. Потому что все хотят приехать и показать свои лучшие качества. Если приедешь и не будешь выкладываться на 100% даже на тренировке, тогда лучше вообще не приезжать, сразу попросить, чтобы тебя не вызывали. А если приехал, то будь добр, выкладывайся, — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, 7 июня сборная России проведёт товарищеский матч с Беларусью. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2.