Ротенберг — о требле «Зенита»: это пример для меня и СКА, как нужно стремиться к победам

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о требле футбольного клуба «Зенит» в сезоне-2023/2024. Напомним, сине-бело-голубые в завершившемся сезоне выиграли Суперкубок, Кубок и чемпионат России. Для санкт-петербургского клуба это чемпионство РПЛ стало шестым подряд.

«Огромная работа была проделана, очень серьёзный результат и это пример для всех, как нужно стремиться к победам. Очень тяжёлый сезон, было очень непросто, я знаю лично. Общался с Семаком много, со всей семьёй «Зенита». Был очень тяжёлый сезон, но это пример, что можно в любой ситуации добиться победы. Это пример для меня лично, для СКА, для нас, для всех, в любой ситуации добиваться побед», — приводит слова Романа Ротенберга «Спорт-экспресс».