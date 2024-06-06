Ламин Ямал лидирует по индексу Golden Boy в июне

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал лидирует по индексу Golden Boy по данным на июнь. Об этом сообщил Golden Boy в социальной сети Х (ранее Twitter).
10 лучших по индексу Golden Boy по данным на июнь:
1. Ламин Ямал («Барселона», Испания) — 93,6.
2. Жоау Невеш («Бенфика», Португалия) — 93,4.
3. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Англия) — 90,8.
4. Уоррен Заир-Эмери («Пари Сен-Жермен», Франция) — 89,6.
5. Лени Йоро («Лилль», Франция) — 86,7.
6. Савио («Жирона», Испания) — 84,1.
7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», Англия) — 83,8.
8. Пау Кубарси («Барселона», Испания) — 82,9.
9. Александар Павлович («Бавария», Германия) — 82,7.
10. Рико Льюис («Манчестер Сити», Англия) — 82,1.
Golden Boy – приз, который вручается лучшему игроку младше 21 года в Европе.