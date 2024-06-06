Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямал лидирует по индексу Golden Boy в июне

Ламин Ямал лидирует по индексу Golden Boy в июне
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал лидирует по индексу Golden Boy по данным на июнь. Об этом сообщил Golden Boy в социальной сети Х (ранее Twitter).

10 лучших по индексу Golden Boy по данным на июнь:

1. Ламин Ямал («Барселона», Испания) — 93,6.
2. Жоау Невеш («Бенфика», Португалия) — 93,4.
3. Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед», Англия) — 90,8.
4. Уоррен Заир-Эмери («Пари Сен-Жермен», Франция) — 89,6.
5. Лени Йоро («Лилль», Франция) — 86,7.
6. Савио («Жирона», Испания) — 84,1.
7. Кобби Майну («Манчестер Юнайтед», Англия) — 83,8.
8. Пау Кубарси («Барселона», Испания) — 82,9.
9. Александар Павлович («Бавария», Германия) — 82,7.
10. Рико Льюис («Манчестер Сити», Англия) — 82,1.

Golden Boy – приз, который вручается лучшему игроку младше 21 года в Европе.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android