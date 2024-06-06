Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Два игрока «Ливерпуля» не включены в финальную заявку Англии на Евро-2024 — Мэтт Лоу

Два игрока «Ливерпуля» не включены в финальную заявку Англии на Евро-2024 — Мэтт Лоу
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс и защитник мерсисайдского клуба Джарелл Куанса не попали в финальную заявку сборной Англии на чемпионат Европы — 2024. Об этом сообщает известный журналист Мэтт Лоу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт принял решение не брать на Евро-2024 хавбека «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут национальные команды Словении, Дании и Сербии.

Материалы по теме
Джеймс Мэддиссон не включён в финальный состав сборной Англии на Евро-2024 — The Athletic
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android