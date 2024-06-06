Два игрока «Ливерпуля» не включены в финальную заявку Англии на Евро-2024 — Мэтт Лоу

Полузащитник «Ливерпуля» Кёртис Джонс и защитник мерсисайдского клуба Джарелл Куанса не попали в финальную заявку сборной Англии на чемпионат Европы — 2024. Об этом сообщает известный журналист Мэтт Лоу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что главный тренер национальной команды Англии Гарет Саутгейт принял решение не брать на Евро-2024 хавбека «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона.

Чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут национальные команды Словении, Дании и Сербии.