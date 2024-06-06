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Валерий Газзаев назвал лучших тренеров сезона-2023/2024 в РПЛ

Валерий Газзаев назвал лучших тренеров сезона-2023/2024 в РПЛ
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев назвал лучших тренеров Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

«На первом месте — вне конкуренции Семак, на втором — Мусаев. На третье много претендентов. А у нас получилось так, что для звания тренера года достаточно бронзовых медалей», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».

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