Валерий Газзаев назвал лучших тренеров сезона-2023/2024 в РПЛ

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев назвал лучших тренеров Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2023/2024.

«На первом месте — вне конкуренции Семак, на втором — Мусаев. На третье много претендентов. А у нас получилось так, что для звания тренера года достаточно бронзовых медалей», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».