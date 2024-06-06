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Стив Купер является основным кандидатом на пост главного тренера в «Лестер Сити»

Стив Купер является основным кандидатом на пост главного тренера в «Лестер Сити»
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Валлийский тренер Стив Купер является основным кандидатом, чтобы возглавить «Лестер Сити». Об этом сообщил talkSPORT.

По информации источника, «Лестер» провёл предварительные переговоры с тренером. 44-летний Стив Купер остался без работы после увольнения из «Ноттингем Форест» в декабре 2023 года.

Напомним, «Лестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип и вышел в английскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов считался Карлос Корберан из «Вест Бромвича», но сумма требуемой компенсации могла стать причиной отказа от его кандидатуры.

В понедельник, 3 июня, стало известно, что бывший главный тренер «Лестера» Энцо Мареска был назначен в «Челси». Стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон.

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