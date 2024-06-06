Стив Купер является основным кандидатом на пост главного тренера в «Лестер Сити»

Валлийский тренер Стив Купер является основным кандидатом, чтобы возглавить «Лестер Сити». Об этом сообщил talkSPORT.
По информации источника, «Лестер» провёл предварительные переговоры с тренером. 44-летний Стив Купер остался без работы после увольнения из «Ноттингем Форест» в декабре 2023 года.
Напомним, «Лестер Сити» в прошлом сезоне выиграл Чемпионшип и вышел в английскую Премьер-лигу.
Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов считался Карлос Корберан из «Вест Бромвича», но сумма требуемой компенсации могла стать причиной отказа от его кандидатуры.
В понедельник, 3 июня, стало известно, что бывший главный тренер «Лестера» Энцо Мареска был назначен в «Челси». Стороны заключили контракт до лета 2029 года с возможностью продления ещё на сезон.