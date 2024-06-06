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Защитник «Факела» Сергей Божин перенёс операцию

Защитник «Факела» Сергей Божин перенёс операцию
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Защитник воронежского «Факела» Сергей Божин успешно перенёс операцию на паховых кольцах. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Защитник нашей команды Сергей Божин перенёс операцию на паховых кольцах. Она прошла успешно, скорейшего возвращения в строй, Сергей», — написано в сообщении «Факела».

В сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги 29-летний Сергей Божин провёл 26 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в € 900 тыс.

«Факел» завершил сезон чемпионата России на 11-м месте.

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