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Экс-игрок сборной Беларуси Скрипченко: в матче с Россией все будут стремиться к победе

Экс-игрок сборной Беларуси Скрипченко: в матче с Россией все будут стремиться к победе
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Бывший игрок сборной Беларуси Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Россией. Встреча состоится 7 июня.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Трудно сказать, каким будет матч. Но эта встреча вызывает определённый ажиотаж и интерес. Давно сборная Беларуси не играла домашние матчи на родном стадионе «Динамо» в столице. Очень важно, что сборная России приезжает практически сильнейшим составом, но в нашу сборную тоже вызвали оптимальный состав. Всё располагает к тому, чтобы матч был интересным. Ожидаем хорошую и интересную борьбу. Мотивация у нашей сборной — показать себя с лучшей стороны при своих болельщиках. Но и Россия хочет показать свой уровень.

Товарищеский матч — просто вывеска. Будет спортивная борьба, все будут стремиться к победе. Обе сборные рассматривают этот матч не с точки зрения получения практики, а как возможность показать хорошую игру и добиться результата», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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