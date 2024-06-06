Экс-игрок сборной Беларуси Скрипченко: в матче с Россией все будут стремиться к победе

Бывший игрок сборной Беларуси Вадим Скрипченко поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Россией. Встреча состоится 7 июня.

«Трудно сказать, каким будет матч. Но эта встреча вызывает определённый ажиотаж и интерес. Давно сборная Беларуси не играла домашние матчи на родном стадионе «Динамо» в столице. Очень важно, что сборная России приезжает практически сильнейшим составом, но в нашу сборную тоже вызвали оптимальный состав. Всё располагает к тому, чтобы матч был интересным. Ожидаем хорошую и интересную борьбу. Мотивация у нашей сборной — показать себя с лучшей стороны при своих болельщиках. Но и Россия хочет показать свой уровень.

Товарищеский матч — просто вывеска. Будет спортивная борьба, все будут стремиться к победе. Обе сборные рассматривают этот матч не с точки зрения получения практики, а как возможность показать хорошую игру и добиться результата», — сказал Скрипченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.