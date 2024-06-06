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Газзаев: Дуглас Сантос и Барриос — два «железных Феликса» «Зенита»

Газзаев: Дуглас Сантос и Барриос — два «железных Феликса» «Зенита»
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев высказался о лидерах «Зенита» после ухода Малкома.

«Таких, как Малком, в принципе мало. Но мне очень нравится Педро. У него хорошее будущее. В следующем сезоне он будет ещё лучше. Да, в Кубке к концу подустал, но хорошо обостряет. Вендел с Клаудиньо тоже сдали к концу чемпионата. Но у «Зенита» есть два фундаментальных игрока — два «железных Феликса», как я их называю. Дуглас Сантос и Барриос всегда бьются за клуб, как за свою страну», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Напомним, «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».

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