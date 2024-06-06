Экс-игрок «Спартака» Мор назвал главных фаворитов Евро-2024

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор определил главных фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«На чемпионате Европы четыре явных фаворита — Франция, Англия, Германия и Португалия. У французов и немцев мощнейшие составы. Мне кажется, что это самые сильные команды. Франция и Англия — те сборные, где давно работают тренеры, они давно стали командами», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.