Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сенегал — ДР Конго. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Спартака» Мор назвал главных фаворитов Евро-2024

Экс-игрок «Спартака» Мор назвал главных фаворитов Евро-2024
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор определил главных фаворитов предстоящего чемпионата Европы — 2024.

«На чемпионате Европы четыре явных фаворита — Франция, Англия, Германия и Португалия. У французов и немцев мощнейшие составы. Мне кажется, что это самые сильные команды. Франция и Англия — те сборные, где давно работают тренеры, они давно стали командами», — заявил Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.

Материалы по теме
Два игрока «Ливерпуля» не включены в финальную заявку Англии на Евро-2024 — Мэтт Лоу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android