В махачкалинском «Динамо» рассказали, где проведут сборы перед первым сезоном в РПЛ

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о планах команды на подготовку к сезону-2024/2025, который команда впервые проведёт в Российской Премьер-Лиге.

«11 июня у нас стартует подготовка к сезону. Сборы проведём в России: часть в Махачкале, затем поедем в Кисловодск. Соперники? Уже скоро всё объявим», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/2024 махачкалинское «Динамо» заняло второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. Команда набрала 61 очко за 34 матча. Первыми финишировали подмосковные «Химки», у которых 66 очков. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу. По результатам переходных матчей к ним добавился тольяттинский «Акрон», который обыграл екатеринбургский «Урал».