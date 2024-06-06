Байдачный: со сборной России болельщики придут смотреть игру, а не междусобойчик

Экс-нападающий московского и минского «Динамо» и экс главный тренер ряда российских клубов Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

«Предстоящий матч для сборной Беларуси — праздник. Будут играть у себя дома. Дай бог, чтобы был хороший матч. Футбол создан для того, чтобы показывать результат. Так что командам надо настраиваться на эту цель. Зачем тогда играть? Болельщики придут смотреть игру, а не междусобойчик», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в городе Минск (Беларусь).