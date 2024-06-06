Валерий Газзаев рассказал, как возник миф о проклятии московского «Динамо»

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА и московского «Динамо» Валерий Газзаев рассказал, как возник миф о проклятии бело-голубых.

«Так вся эта история при мне и началась. В 1979 году я перешёл из «Локомотива» в «Динамо». Состав собрался фантастический — до сих пор поимённо помню! Семь игроков были кандидатами в национальную команду СССР. Александр Александрович Севидов создал великолепную команду. До начала чемпионата нам все отдавали первое место. И вдруг перед стартом сезона его снимают с должности. С тех пор «Динамо» не выигрывает золото. Хочешь не хочешь, а поверишь, что супруга Севидова навела на клуб проклятие. Верить-то во что-то надо. Человека незаслуженно сняли после великолепной работы», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.