Защитник «Спартака» Чернов: Беларусь — непростой соперник, скажем так

Защитник «Спартака» и сборной России Никита Чернов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с национальной командой Беларуси.

— Впереди матч со сборной Беларуси. Что успели изучить, что знаете о команде?

— Знаем схему, знаем плюс-минус, во что они играют. Наверное, больше будем от своей игры отталкиваться.

— Заведомо хороший соперник, если из Европы?

— Непростой соперник, скажем так. Тем более на выезде. Когда играешь дома, дополнительная мотивация появляется при своих болельщиках, — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, товарищеский матч между сборными Беларуси и России состоится 7 июня. Начало игры — в 20:00 по московскому времени. Встреча пройдёт на национальном олимпийском стадионе «Динамо» в Минске (Беларусь). Национальные команды в прошлом успели встретиться четырежды. Последний матч прошёл 7 июня 2015 года и закончился победой национальной команды России со счётом 4:2. Ранее первый заместитель главы Федерации футбола Беларуси Андрей Василевич рассказал об ожидаемой посещаемости на товарищеском матче. По словам функционера, игру на стадионе посмотрят 20–22 тыс. зрителей.