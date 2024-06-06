Тренер женской сборной России Красножан поделился ожиданиями от матча за Суперкубок России

Главный тренер женской национальной команды России по футболу Юрий Красножан поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА.

«ЦСКА и «Зенит» встречаются в матчах за Кубок и Суперкубок в четвёртый раз подряд. У команд достаточно времени на подготовку, они хорошо знают друг друга, в Суперлиге регулярно борются между собой за чемпионство. Их матчи всегда нескучные. Думаю, будет напряжённая игра, а итоговая победа будет с разницей в один гол, либо дело дойдёт до серии пенальти», — приводит слова Красножана официальный сайт женской футбольной лиги.

Напомним, матч Суперкубка России среди женских команд, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит», состоится 8 июня. Игру примет стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра о начале встречи прозвучит в 17:00 по московскому времени. Встречу обслужит судейская бригада Марины Крупской из Екатеринбурга. Помогать ей в качестве ассистенток будут Екатерина Павленко и Инна Дмитриева. Резервный арбитр: Карина Афанасьева. Резервный ассистент: Елена Собчук. VAR: Вера Опейкина. AVAR: Екатерина Курочкина. AVAR2: Василий Казарцев. Комиссар: Михаил Ефимов. Инспектор матча: Марина Мамаева.