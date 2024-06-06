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Адамов: в современной России лучшая команда — «Зенит». Когда «Спартак» феерил?

Адамов: в современной России лучшая команда — «Зенит». Когда «Спартак» феерил?
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов заявил, что считает сине-бело-голубых лучшей командой РПЛ в истории современной России. Вратарь отметил, что эпоха доминации московского «Спартака» давно позади.

— Можно ли после такого сезона сказать, что «Зенит» — это лучшая команда в российской истории?
— За последние 20 лет — 100%. Когда «Спартак» феерил? До начала 2000-х, ещё в сезоне-2016/2017 они чемпионами были. В современной России, понятное дело, «Зенит» — фаворит, — приводит слова Дениса Адамова «Советский спорт».

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».

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