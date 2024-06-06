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«Челси» заинтересован в переходе Калверт-Льюина из «Эвертона»

«Челси» заинтересован в переходе Калверт-Льюина из «Эвертона»
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Лондонский «Челси» интересуется нападающим «Эвертона» Домиником Калверт-Льюином. Об этом сообщил Daily Mail.

Отмечается что Доминик Калверт-Льюин входит в число вариантов, которые «Челси» рассматривает, в списке также есть игрок «Ред Булл Лейпциг» Бенджамин Сеско.

По информации источника, «Эвертон» предложил игроку сборной Англии новый контракт и хочет, чтобы он остался, но «Челси» и некоторые другие команды в Премьер-лиге оценивают, стоит ли заполучить игрока этим летом.

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 27-летний Доминик Калверт-Льюин провёл 32 матча, в которых забил семь мячей и оформил две голевые передачи. На счету нападающего три игры, один гол и одна результативная передача в Кубке английской лиги, а также три матча в Кубке Англии.

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