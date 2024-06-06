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Игрок «Крыльев Советов» Салтыков подвёл итоги сезона-2023/2024

Игрок «Крыльев Советов» Салтыков подвёл итоги сезона-2023/2024
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Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков оценил сезон-2023/2024 для команды. «Крылья Советов» завершили чемпионат России на девятом месте. Команда набрала 41 очко за 30 матчей.

«Если сравнивать этот сезон «Крыльев» с прошлым, то можно назвать этот сезон нормальным. Если смотреть, что в первой части сезона мы забрались так высоко, а в итоге заняли девятое место, можно назвать этот сезон не таким удачным, каким он мог бы быть.

Для меня это был первый сезон в РПЛ. Спасибо тренерскому штабу и руководству, что поверили в меня и дали шанс. Очень благодарен им за это», — сказал Салтыков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульников.

Напомним, 19-летний Никита Салтыков в межсезонье перейдёт в «Локомотив».

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