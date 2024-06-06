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Валерий Газзаев: самый подходящий вариант для ЦСКА — Игнашевич!

Валерий Газзаев: самый подходящий вариант для ЦСКА — Игнашевич!
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Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев считает, что идеальной тренерской кандидатурой для армейцев сейчас является Сергей Игнашевич.

«Самый подходящий вариант — Игнашевич! Он знает традиции и историю клуба. Сергей много лет провёл в ЦСКА и достаточно неплохо начал тренерскую карьеру. ЦСКА, к сожалению, пошёл по пути «Спартака». Но, как видим, этот путь неверный.

Я придерживаюсь мнения, что надо давать шанс своим тренерам. Хорошо, работал Николич в «Локомотиве», выиграл Кубок России, а дальше что? Разве для такой команды это предел? При Сёмине Кубок брали чуть ли не каждый год. Решение по назначению тренера надо принимать обдуманно», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

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