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Вратарь «Зенита» Адамов поделился эмоциями от чемпионского сезона-2023/2024

Вратарь «Зенита» Адамов поделился эмоциями от чемпионского сезона-2023/2024
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Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов поделился эмоциями от сезона-2023/2024, по итогам которого сине-бело-голубые оформили требл (выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат России).

«Эмоции потрясающие, самые положительные, мы все очень рады. Учитывая то, насколько тяжело для нас складывался сезон, насладиться всеми этими результатами в конце — это самое приятное», — приводит слова Дениса Адамова «Советский спорт».

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».

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