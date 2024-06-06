Вратарь «Зенита» Адамов поделился эмоциями от чемпионского сезона-2023/2024

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов поделился эмоциями от сезона-2023/2024, по итогам которого сине-бело-голубые оформили требл (выиграли Кубок, Суперкубок и чемпионат России).

«Эмоции потрясающие, самые положительные, мы все очень рады. Учитывая то, насколько тяжело для нас складывался сезон, насладиться всеми этими результатами в конце — это самое приятное», — приводит слова Дениса Адамова «Советский спорт».

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».