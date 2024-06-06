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Корнеев — о Конте в «Наполи»: неоднозначное назначение, Кварацхелию ждёт непростой сезон

Корнеев — о Конте в «Наполи»: неоднозначное назначение, Кварацхелию ждёт непростой сезон
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Бывший российский футболист Игорь Корнеев высказался о решении руководства «Наполи» назначить Антонио Конте главным тренером команды.

«Очень неоднозначное решение, учитывая характеры обоих, тренера и президента. Это смесь вулканов. Наверное, Де Лаурентис понимает, кого он берёт. Обычно Конте борется не только за чемпионство. Он ещё выкачает под Лигу чемпионов много денег на трансферы. Попытается оставить лидеров. Кварацхелию ждёт непростой сезон, если он останется. Он будет в рамках. Конте не даёт свободу действий обычно», — заявил Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Напомним, «Наполи» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды накануне, 5 июня. Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год. Ранее в СМИ появлялась информация, что «Наполи» готов выделить Конте € 230 млн на трансферы летом в случае его назначения. Также сообщалось, что в контракте Конте с клубом не будет предусмотрена компенсация тренеру в случае досрочного расторжения сотрудничества. По итогам сезона-2023/2024 «Наполи» провёл 38 матчей в итальянской Серии А, набрал 53 очка и финишировал на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата страны.

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