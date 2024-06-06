В «Локомотиве» рассказали о бюджете клуба

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о годовом бюджете клуба. Он сообщил, что бюджет «Локомотива» составляет около 5,6 млрд рублей.

«Правда, что цифра с 5,6 млрд может сократиться? На сегодняшний день бюджет клуба подтверждён в том объёме, который вы назвали. Пока на этот календарный год. Осенью в рамках бюджетного процесса будет происходить формирование бюджета на следующий год. Мы надеемся, что он точно не уменьшится», — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

«Локомотив» завершил сезон-2023/2024 чемпионата России на четвёртой строчке в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова набрала 53 очка за 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» (57).