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«Такими специалистами грех разбрасываться». Непомнящий — об Алексее Березуцком в ЦСКА

Российский тренер Валерий Непомнящий высказался о возможном приглашении Алексея Березуцкого в тренерский штаб московского ЦСКА. Ранее появлялась информация, что Березуцкий может стать помощником сербского специалиста Марко Николича.

«Конечно, возможное приглашение Алексея Березуцкого в штаб Марко Николича в ЦСКА — хорошая новость для болельщиков армейцев, и это решение является правильным. Такими специалистами грех разбрасываться. Березуцкие и Игнашевич — золотой фонд ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее ЦСКА объявил о договорённости с Марко Николичем, что он возглавит команду. Пост главного тренера покинул Владимир Федотов. ЦСКА занял шестое место в чемпионате России сезона-2023/2024.