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«Всё зациклено на психологии». Илич — о концовке сезона для «Пари НН»

«Всё зациклено на психологии». Илич — о концовке сезона для «Пари НН»
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич высказался о концовке сезона-2023/2024 Российской Премьер-Лиги. Нижегородцы заняли 13-е место в турнирной таблице чемпионата России и участвовали в переходных матчах за право на выступление в Российской Премьер-Лиге.

«Как не сломаться? Невероятно сложно. Ты не можешь думать в этот момент о какой‑то физике, об игре. У тебя всё зациклено на психологии. Да, сыграли вничью со «Спартаком», но потом пропустили два раза по шесть мячей. Потом — ничья и стыки. Но конечный результат доказывает одно — нужно биться до конца», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Проиграв первый переходный матч с тульским «Арсеналом» (1:2) дома, нижегородцы на выезде одержали победу со счётом 2:0 и остались в РПЛ.

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