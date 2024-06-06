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Корниленко: матч со сборной России повысит популярность футбола в Беларуси

Корниленко: матч со сборной России повысит популярность футбола в Беларуси
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Беларуси.

Товарищеские матчи (сборные) - 2024 . Товарищеские матчи
07 июня 2024, пятница. 20:00 МСК
Беларусь
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я читал новости, что порядка 16-17 тысяч билетов продано на матч Беларусь — Россия. Это значит, что интерес у болельщиков к этому матчу есть. Две дружественные страны. Сборной Беларуси интересно проверить себя на фоне более статусного соперника. Думаю, и России интересно сыграть. Болельщики двух стран знают футболистов, которые выступают в обеих сборных. Интересный матч и спарринг. Думаю, что в целом этот матч повысит популярность футбола в Беларуси.

Я планирую посетить этот матч. Буду наблюдать как болельщик. Но также выполню часть работы: присмотреться к кому-то из футболистов. Много знакомых и друзей в обеих командах. С удовольствием посещу эту встречу», — сказал Корниленко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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