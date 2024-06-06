Игрок «Спартака» Чернов — о Евро-2024: буду болеть за сборную Англии

Защитник «Спартака» и сборной России Никита Чернов признался, что будет поддерживать национальную команду Англии на предстоящем чемпионате Европы — 2024.

— Планируете посетить чемпионат Европы?

— Наверное, буду смотреть по телевизору. Буду болеть за Англию, ещё со времён Стивена Джеррарда и Фрэнка Лэмпарда за них болел. Не буду менять своё мнение.

— У сборной Англии большие шансы на победу?

— Да, у них много звёзд, но их нужно грамотно расставить на поле. Надеюсь, что в этот раз получится, — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд. Сборная Англии начнёт свой путь на турнире с группы C. Соперниками команды Гарета Саутгейта станут национальные команды Словении, Дании и Сербии. Отметим, что на Евро-2020 Англия стала серебряным призёром, уступив в финале сборной Италии.