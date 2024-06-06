«Ницца» представила нового главного тренера и спортивного директора

Новым главным тренером французской «Ниццы» стал Франк Хайзе, а Флориан Морис — новый спортивный директор. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«В 53 года Франк Хайзе перешёл из «Ланса», где он руководил командой более четырёх сезонов, проведя её от Лиги 2 до Лиги чемпионов. Выбранный лучшим тренером Лиги 1 в сезоне-2022/2023, в котором клуб занял второе место в чемпионате, он отличился тем, что на протяжении сезонов придавал своим игрокам сильную и атакующую индивидуальность», — написано в заявлении «Ниццы».

«Это удовлетворение, что удалось за очень короткое время заложить фундамент будущего. Полная согласованность руководства, каждый на своей роли, участие Фабриса Боке и подвижность всех отделов способствовали достижению первой цели трансферного окна: назначение спортивного директора и тренера, компетентного, с отличными профессиональными и человеческими качествами, готовых работать вместе ради успеха клуба», — сказал президент «Ниццы» Жан-Пьер Ривер.