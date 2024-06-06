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Экс-тренер сборной России Газзаев назвал лучших игроков сезона-2023/2024 в РПЛ

Экс-тренер сборной России Газзаев назвал лучших игроков сезона-2023/2024 в РПЛ
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Бывший тренер ПФК ЦСКА, московского «Динамо» и сборной России Валерий Газзаев назвал лучших игроков Российской Премьер-Лиги в сезоне-2023/2024.

«Мне очень нравится Глушенков в «Локомотиве». Если бы я был тренером, хотел бы такого футболиста к себе в команду. Кордоба тоже великолепно себя проявил, Тюкавин стал игроком стартового состава. Кассьерра — лучший бомбардир сезона. Отметил бы ещё Козлова и двух молодых ребят из «Урала» — Ишкова и Дмитриева. У них хорошие перспективы», — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».

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