Обладатель Кубка УЕФА Газзаев сравнил составы ЦСКА 2000-х и 2024-го

Бывший главный тренер ПФК ЦСКА Валерий Газзаев сравнил нынешнюю версию армейской команды с той, которую тренировал сам.

— Какие линии проседают в современной команде?

— Все, кроме вратарской. Игроки неплохие, но не таланты.

— Со звёздами нулевых не сравнить?

— А вы возьмите, например, оборону и поставьте рядом Дивеева, Рошу и Мойзеса с одной стороны и Березуцких с Игнашевичем — с другой. Средняя линия, фланги — тоже несравнимы. Олич, который потом в «Гамбурге» и «Баварии» играл, у нас не всегда проходил в основу — настолько трудно было потеснить Вагнера, Карвальо или Жо. Мы по крупицам собирали ту команду. Я и сейчас считаю состав 2008 года сильнейшим в истории ЦСКА. Не тот, который в 2005-м брал Кубок УЕФА, а именно этот, повзрослевший на три года. Это уже была команда хорошего международного уровня. Состав практически не менялся. Мы тогда просто выходили и всех подряд обыгрывали. В групповом турнире Кубка УЕФА одержали шесть побед в шести матчах. Как раз тогда Алан расцвёл. Казалось бы, всего три года прошло с 2005 года, но эта команда была гораздо более уверена в себе. Одну-две позиции всего оставалось усилить. Не скажу, что мы обязательно выиграли бы Лигу чемпионов, но то, что такие притязания у ЦСКА были — безусловно.

— Летом ждёте от армейцев трансферов?

— Не просто жду, а призываю клуб усилить состав, — сказал Газзаев в эксклюзивной беседе с корреспондентами «Чемпионата» Марией Куцубеевой и Олегом Лысенко.