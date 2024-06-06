Дмитрий Булыкин: некоторые иностранные тренеры с натяжкой попали в РПЛ

Бывший футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался об иностранных тренерах в Российской Премьер-Лиге.

«Некоторые иностранные специалисты с натяжкой попали в РПЛ. Я бы лучше смотрел на то, как наши бывшие футболисты становятся тренерами. В этом плане я смотрел бы лучше на Семака, Игнашевича и Юрана, чем на иностранцев, которые приезжают в первый раз в наш чемпионат. Это большой риск и обычно это ни к чему хорошему не приводит. То же самое можно сказать про иностранных футболистов. Если суперкачественный легионер, то да. Но если это средний игрок или тренер, то зачем? Российским тренерам нужно доверять, ведь специалисты будут нарабатывать опыт, благодаря которому будут достигать нужных результатов.

Если посмотреть на мировой футбол, то люди без имён приходят в топ-клубы и показывают хорошие результаты. Поэтому вопрос в том, кому мы больше доверяем и кого мы хотим наигрывать. Всё зависит от руководителей клубов. Я бы больше уделял внимание российским тренерам и футболистам. Российским тренерам в такой ситуации нужно доказывать в клубах поменьше и приносить результат. А также нужно ждать, когда поменяется мировоззрение у владельцев клубов и руководителей российского футбола», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.