«Надеюсь, это не повторится». Вратарь «Зенита» Адамов — о чемпионской гонке в РПЛ

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Денис Адамов высказался о чемпионской гонке в минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги. Футболист признался, что выигрывать золотые медали в такой борьбе намного приятнее. В то же время он отметил, что «Зенит» постарается сделать всё возможное, чтобы подобные развязки в последнем туре больше не повторялись.

«Перед игрой с «Ростовом» чувствовали, что надо выигрывать, а там уже будь как будет. Сами довели до этого, могли всё раньше заканчивать и спокойненько доигрывать чемпионат. Но в таких концовках побеждать намного приятнее. Будем работать, чтобы в дальнейшем такого не повторялось. Надеюсь, не повторится», — приводит слова Дениса Адамова «Советский спорт».

Напомним, чемпионская гонка в РПЛ сезона-2023/2024 длилась до последнего тура. В конечном итоге «Зенит» под руководством Сергея Семака завоевал шестой чемпионский титул подряд. Сине-бело-голубые благодаря победе в заключительном матче сезона опередили в турнирной таблице «Динамо» и «Краснодар».