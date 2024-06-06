Экс-тренер сборной СССР Малофеев: жду от матча Беларусь — Россия божественного футбола!

Бывший тренер минского «Динамо», сборных СССР и Беларуси Эдуард Малофеев поделился ожиданиями от товарищеского матча национальной команды с Россией. Встреча состоится завтра, 7 июня, в Минске.

«Мы все в Беларуси ждём завтрашней игры. Все в ожидании. Всем интересно.

Чтоб получился матч красивый, славный,

Чтоб были в нём и пыл, и страсть,

Чтобы болельщик, друг наш главный,

К своим командам не остывал.

Вот это самый главный вопрос, который всегда волнует. Если игра доставит людям удовольствие, заденет струны души каждого болельщика, футбол получится прекрасным. Мы только такого футбола и ждём — искреннего. Такого, который радует зрителя. Чтобы вне зависимости от исхода встречи — будь то выигрыш, проигрыш или ничья — болельщик не мог упрекнуть футболистов в недостаточной самоотдаче или нежелании понравиться публике. Искренность в любом человеческом деле сразу видна.

Я бы даже сказал — надо божественный футбол сделать. А божественный футбол — это честный и чистый футбол. Плотно можно играть, а жёстко — нельзя. Тогда и трибуны будут восторгаться: «Как прекрасно!» И люди будут благодарить наш футбольный мир — игроков, тренеров — за то, что сделали подарок, дали отдохнуть людям. В этом и есть смысл футбола, и к нему надо стремиться.

А для этого надо, во-первых, сильно любить футбол. Любить и мочь это сделать. Знать надо, как это сделать. Вот и посмотрим завтра, любят ли они футбол. Это очень важный вопрос.

Да, это товарищеский матч наших дружественных, изумительных республик. Но результат для каждой команды играет роль — он делает более уверенной команду, показывает, на правильном ли пути она находится, определяет, как дальше развиваться. Нельзя играть просто так, не думая о результате. Каждый должен стремиться к выигрышу. А для чего ещё играть? В футболе всё важно. Не должно быть мучительно больно за бесцельно проведённое время на поле. Чтобы не жёг позор за грубость и другие вещи. Это не только воспитание самих игроков, но и воспитание зрителей. Если игроки будут уважительно относиться друг к другу, это и болельщикам будет передаваться. Тренер должен говорить им о серьёзной ответственности. Требовать от них! Мы очень нужная часть общества, когда правильно понимаем важность нашей работы. Я — за добросовестный труд в любом деле. С таким отношением и футбол будет прекрасным. И я этого жду от завтрашней игры.

Футбол — он как молитва. Некоторые жалуются: «Вот я хожу в церковь, молюсь, а господь мне ничего не даёт». Нет, дорогой мой друг, ты не молишься, а чего-то выпрашиваешь. Ведь ценность молитвы — в искренности! Она должна чуть ли не до слёз тебя растрогать, дойти до души. Если игра будет как искренняя молитва, это будет прекрасно и полезно для зрителей», — сказал Малофеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.