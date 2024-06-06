Защитник «Спартака» Чернов считает, что Россия могла бы отобраться на Евро-2024

Футболист «Спартака» Никита Чернов полагает, что сборная России могла бы заполучить путёвку в финальную часть Евро-2024, если бы не отстранение. Напомним, с конца февраля 2022-го все сборные России и российские команды не играют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

— Как вы думаете, были бы шансы у сборной России отобраться в финальную часть турнира, если бы допустили?

— Конечно, были бы. Я думаю, что у нас состав и поколение хорошие, тренер хороший, мы могли бы бороться, — приводит слова Чернова ТАСС.

Напомним, чемпионат Европы 2024 года состоится в Германии. Турнир пройдёт с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. Плей-офф турнира будет проводиться по олимпийской системе с выбыванием из турнира проигравших команд.