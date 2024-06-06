«Крылья Советов» назвали первого соперника в межсезонье

Самарские «Крылья Советов» анонсировали первый контрольный матч при подготовке к сезону-2024/2025. Об этом сообщил телеграм-канал клуба.

«После отпуска игроки соберутся в Москве 17 июня, где пройдёт медосмотр. Наша команда начнёт подготовку к новому сезону в Самаре. В рамках учебно-тренировочного сбора пройдёт несколько контрольных матчей. Первая игра запланирована на 29 июня в Казани, соперником станет «КАМАЗ» из Набережных Челнов», — написано в сообщении клуба.

Отмечается, что подробный график учебно-тренировочного сбора и расписание контрольных матчей будут опубликованы позднее.

«Крылья Советов» завершили сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на девятом месте в турнирной таблице. Команда набрала 41 очко за 30 матчей.